ÖVP-Grüne Einigkeit und Uneinigkeit

Einig bei den Pensionen

Wer in den nächsten zwei Jahren in Pension geht, soll im darauffolgenden Jahr die volle Pensionserhöhung bekommen. Die sogenannte Aliquotierung wird vorerst ausgesetzt. Wegen der Inflation, die bei rund 10 Prozent liegt. Das sagt ÖVP-Klubchef August Wöginger nach dem heutigen Ministerrat

Bislang ist die Erhöhung im ersten Jahr nach Pensionsantritt vom Monat abhängig gewesen, in dem man in Pension gegangen ist. Der Schritt der Bundesregierung habe einen besonderen Aspekt für Frauen, betont Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen, und zwar wenn sie im zweiten Halbjahr 2024 in Pension gehen.