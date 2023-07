ÖVP gegen Kickl - Tanner springt Kanzler Nehammer bei Ablehnung zur Seite

Kickl hat am Sonntag den Beitritt Österreichs zum Luftraum-Verteidigungssystem SkyShield als verheerende neutralitätspolitische Enscheidung kritisiert. Am Dienstag legt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner nach: Dem Freiheitlichen Parteichef und Klubobmann sei der Schutz der eigenen Landsleute egal, so Tanner.