Niederland Wahl: Rechtspopulisten klare Sieger

Grenzkontrollen zu Slowakei bleiben

Innenminister Gerhard Karner hat am Donnerstag seinen neuen slowakischen Amtskollegen Matúš Šutaj Eštok in Wien empfangen. Dabei hat er die Verlängerung der Grenzkontrollen zur Slowakei angekündigt. Der slowakische Innenminister sprach sich dafür aus, die Grenzkontrollen so schnell wie möglich einzustellen, räumt aber ein, dass seitens der EU weitere Maßnahmen zum Schutz der Außengrenze erforderlich wären. Die beiden Minister unterzeichneten ein Abkommen, mit dem die Möglichkeit für verdeckte Ermittlungen bei grenzüberschreitender Kriminalität erleichtert wird. Karner bezeichnete die bisherige polizeiliche Arbeit als erfolgreich. In diesem Jahr seien bisher 19 Schlepper festgenommen und 200 Personen beim illegalen Grenzübertritt gestoppt worden.