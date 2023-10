Netanyahu lehnt Waffenruhe ab

Ich will klarstellen, was Israels Position zu einer Waffenruhe ist - genauso, wie die USA keiner Waffenruhe nach der Bombardierung von Pearl Harbour zugestimmt hätten, oder nach den Terrorangriffen vom 11. September 2001. Genauso wenig wird Israel einer Einstellung der Feindseligkeiten, nach den schrecklichen Attacken der Hamas vom 7. Oktober, zustimmen. Wer nach Waffenruhe ruft, der will, dass sich Israel der Hamas, dem Terrorismus und der Barbarei ergibt. Das wird nicht passieren. Jetzt sei die Zeit für Krieg, so Netanjahu weiter. Unterdessen verstärkt die Israelische Armee die Angriffe in allen Teilen des Gazastreifens. Im Fokus stehe aber nach wie vor der Norden, das Israels Militär als Gravitationszentrum der Hamas bezeichnet.