Neos nutzen ÖVP-Annäherung an die Blauen und SPÖ-Führungsstreit

Krisen in Österreich sind kaum zu vergleichen mit denen auf der Welt: Schwere Kämpfe in der Ostukraine – zum Beispiel, ein Treffen des US-Australisch-Britischen Militärbündnisses AUKUS samt Atom-U-Boot-Deal als Reaktion auf Chinas Säbelrasseln im Indopazifik; Massiv gestiegene Waffenimporte in Europa laut Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Die Angst vor einer neuen Weltbankenkrise nach der Pleite des Start-Up-Finanzierers Silicon-Valley-Bank, die durch eine Einlagensicherung durch die US-Regierung verhindert werden soll – trotzdem rutschen auch europäische Börsen und da vor allem Bankaktien satt ins Minus.

Alles Meldungen von heute, hinter denen das Treffen des Weltklimarates im schweizerischen Interlaken etwas verschwindet.