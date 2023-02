NATO rüstet ihre Ostflanke

Zum Schluss darf heute noch geraten werden, was das für ein Ding ist! Eine eineinhalb Meter Durchmesser Metallkugel, die an einem Strand am Pazifik angespült worden ist. Innen ist sie hohl, mehr wissen die Behörden dort aber selbst noch nicht. Von Spionagetool der Nordkoreaner bis Drachen-Ei oder was Außerirdisches reichen die Spekulationen.