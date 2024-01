Nationalratswahl: Dominik Wlazny will mit Bierpartei kandidieren

Dominik Wlazny alias Marco Pogo will mit seiner Bierpartei bei der Nationalratswahl antreten. Das kann er aber nur, wenn die Partei über die nötigen finanziellen Mittel verfügt. Da der Musiker und Arzt auf Großspender verzichten will, geht er ab sofort auf Mitgliederfang. Für 59 Euro kann jeder bei der Mitglied der Partei werden. Um für die Wahl gerüstete zu sein, habe die Partei in den letzten Monaten am Aufbau von Strukturen gearbeitet. Zentrale Themen seien Chancengleichheit und Bewältigung des Lebensalltags, so Wlazny.