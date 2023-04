Nationalrat heute: Gesundheit, ÖVP und Wiener Zeitung

Gleich mehrere emotionsgeladene Tagesordnungspunkte sind von den Abgeordneten diskutiert worden. Am Anfang, in einer Aktuellen Stunde, der drohende Kollaps im Gesundheitssystem. Ihre Standpunkte und Forderungen hat die Antragstellerin SPÖ mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gestern schon im Roten Foyer klargemacht. Mehr Ausbildungsplätze und Kassenverträge und ein stärkerer Fokus weg von der stationären Behandlung hin zu den Ambulanzen.

Für die Regierung antwortet heute das einzige Anwesende Mitglied: Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Und zwar mit einer scharfen Kritik an der Struktur an sich: In Österreich würden alle Gesundheitspolitik machen. Nur nicht die Gesundheitsminister.