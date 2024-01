Nationalrat: FPÖ nutzte Debatte über ORF-Beitrag

Amtsgeheimnis wird abgeschafft

Das Amtsgeheimnis in Österreich wird weichen, das hat am Mittwoch die Regierung beschlossen. Alle öffentlichen Stellen haben dann die Pflicht zur Auskunftserteilung. Auch staatliche Unternehmen, Stiftungen und gesetzliche Interessensvertretungen werden dann zu mehr Transparenz verpflichtet. Der Ministerrat hat die Novelle positiv aufgenommen und das neue Informationsfreiheitsgesetz wird im September 2025 in Kraft treten.