Nahost-Krieg: US-Außenminister mahnt Israel zu Menschlichkeit

Deutliche Worte zur Mäßigung beim israelischen Militäreinsatz findet US-Außenminister Anthony Blinken am Rande eines Besuchs in Tel Aviv. Die Entmenschlichung, die Israel bei dem Massaker der Hamas erlebt habe, könne "kein Freibrief" sein, um selbst andere zu entmenschlichen, so Blinken. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hingegen bekräftigte die harte Linie seiner Regierung. Unterdessen hat die Hamas einen unter der Führung der USA, Frankreichs, Ägyptens und Katars mit Israel ausgehandelten Geiseldeal abgelehnt und stellt eigene weitreichende Bedinungen, die wiederum von Israels Premier Netanjahu zurückgewiesen wurden.