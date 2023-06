Nach SPÖ-Schlamassel: Wahlkommissionschefin geht, Babler räumt auf

Und damit in die Ukraine, wo zeitig in der Früh der von Russen besetzte Kachowka-Staudamm in die Luft geflogen ist. Sintflutartig strömt da jetzt das Wasser in die Region bei Cherson und überschwemmt offenbar mehrere Ortschaften. Zehntausende Menschen sind in Lebensgefahr, Evakuierungen laufen. Nicht nur Menschen, auch Tiere werden heute so gut es geht gerettet.

Kiew und Moskau beschuldigen einander gegenseitig, der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba beruft eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates ein. Er spricht auch von einem Terroranschlag auf die Internationale Atomenergiebehörde.

Die beruhigt heute Vormittag aber, für das 150 Kilometer entfernte AKW Saporischschja würde es akut keine Gefahr geben, erklärt Generaldirektor Rafael Grossi.