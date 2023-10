Nach Brüssel-Attentat auch mutmaßlicher Täter tot

Die Tat ereignete sich um kurz nach 19 Uhr in der Nähe des Place Sainctelette im Norden Brüsselsunmittelbar vor dem König-Badouin-Stadion. Es handelt sich um einen 45-jährigen Tunesier, der im November 2019 in Belgien Asyl beantragt habe. Der Mann sei der Polizei im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen, so der belgische Justizminister. Im Juli 2016 wurden von einer ausländischen Polizeibehörde unbestätigte Informationen übermittelt, wonach der Mann ein radikalisiertes Profil habe und in ein Konfliktgebiet in den Jihad ziehen wolle. In der belgischen Hauptstadt wurde am Montagabend die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen, auch das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden wurde abgebrochen.