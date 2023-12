Nach Beben: Vulkan in Island ausgebrochen

Baustopp bei Signa-Kaufhaus Lamarr?

Am Handelsgericht Wien findet am Dienstag die erste Gl√§ubigerversammlung im Sanierungsverfahren der Signa Holding statt. Den Gl√§ubigern wird eine Quote von 30 Prozent angeboten ‚Äď zahlbar binnen zwei Jahren, das w√§ren 1,5 Milliarden Euro der insgesamt 5 Milliarden. Ob sich die Gl√§ubiger mit dieser Quote zufrieden geben, ist laut Kreditsch√ľtzern unklar. Unterdessen ist unklar, wie es mit der Signa-Gro√übaustelle auf der Mariahilfer Stra√üe weitergeht. Die Signa gab zuletzt an, die Bauarbeiten zum Superkaufhaus Lamarr liefen weiter, jedoch ist zu beobachten, dass die Baustelle praktisch stillsteht. Es laufen zwar mehrere Aufr√§um‚Äď und Absicherungsarbeiten, nicht aber die Bauarbeiten. Das geplante Edelkaufhaus sollte eigentlich 2025 er√∂ffnen, laut Plan sollte derzeit die Fassade errichtet werden. In Deutschland wurden die Bauarbeiten bei mehreren Prestigeobjekten bereits eingestellt.

Weitere News lesen Sie 24 Stunden online auf kurier.at