Nach Äußerungen zur NATO: US-Präsident kritisiert Trump scharf

Die agrarische Ausbildung, bisher in neun Landesgesetzen geregelt, wird in ganz Österreich durch das Bundesgesetz über die betriebliche Berufsausbildung in der Land- und Forstwirtschaft vereinheitlicht. Für die Meisterausbildung soll es eine finanzielle Unterstützung geben und die Meisterprüfung selbst wird rückwirkend ab dem 1. Jänner 2024 kostenfrei.

Signa: Verkauf von Luxusimmobilien in Wien und Innsbruck

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung wird nun die Beteiligung an der Signa Prime Assets GmbH verkauft, teilte Insolvenzverwalter Norbert Abel mit. Dazu gehört das Park Hyatt, das Goldene Quartier und das Gebäude des Verfassungsgerichtshof in Wien und in Innsbruck das Kaufhaus Tyrol. Der Bau des in der Mariahilfer Straße geplanten Einkaufszentrums "Lamarr" steht derzeit zur Gänze. Derzeit ist unklar, wie es mit dieser weiteren Signa-Immobilie in Wien weitergeht.