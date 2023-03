Mikl-Leitners zähe Kür zur Landeshauptfrau

So hat sich das Johanna Mikl-Leitner am Wahltag Ende Jänner sicher nicht vorgestellt: Heute ist sie zwar im Landtag in Sankt Pölten zur Landeshauptfrau wiedergewählt worden, aber fast nur mit den Stimmen ihrer eigenen Partei, und mit einer weniger als ihr neuer FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer.

Dass das alles andere als Routine ist, sagt sie in ihrer Regierungserklärung dann selbst, verteidigt gleichzeitig umstrittene Punkte des Arbeitsübereinkommens mit der FPÖ, etwa die angepeilte Rückzahlung von Coronastrafen, und greift ziemlich scharf eine nicht näher genannte parteipolitische Plattform in Wien an – gemeint ist wohl der SPÖ-Parlamentsklub, dem in einer zwischendurch online gestellten Version des Arbeitsübereinkommens ein fehlender Punkt aufgefallen war. Ein Fehler in der grafischen Gestaltung, heißt es später, und dass der Punkt nie in Frage gestanden habe.