Migrationsgipfel mit Viktor Orbán und Aleksandar Vučić

OSZE-KLIMAKONFERENZ IN WIEN

Hochrangige Vertreter der OSZE-Mitgliedsstaaten haben sich heute in Wien zum Klimagipfel der Sicherheitsorganisation getroffen. Die Deutsche Außenministerin Annalena Baerbock will einen eigenen Klimafond für die OSZE ins Leben rufen. Der U.S.- Klimagesandte und Ex Außenminister John Kerry forderte ein schnelleres Handeln als zuletzt beim Gipfel in Sharm-El-Sheik beschlossen.