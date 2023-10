Medizin Nobelpreis für mRNA-Forschung

Arbeitslosigkeit erneut gestiegen

Der Negativtrend am Arbeitsmarkt setzt sich weite fort. Über 231.000 Menschen waren im September in Österreich ohne Job. Das ist ein Anstieg von 4,8% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hoch ist die Quote bei den unter 25jährigen. Hier ist ein Anstieg von 7,1% zu verzeichnen.