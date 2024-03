Luftfahrt: Zahlreiche Produktionsprobleme bei Boeing

Der US-Flugzeughersteller Boeing schlittert immer mehr in die Krise. Das Modell 737 MAX hat mehr als ein Drittel der Tests der US-Luftfahrtbehörde nicht bestanden. Nach zahlreichen Zwischenfällen hat die FAA den Produktionsprozess genauer unter die Lupe genommen und Gravierendes festgesellt – 33 von 89 Tests habe Boeing dabei nicht bestanden. Die Boeing 737 Max hatte Boeing bereits in den vergangenen Jahren große Probleme beschert. Nach zwei Flugzeugabstürzen in Indonesien und Äthiopien mit insgesamt 346 Toten wurde im März 2019 ein weltweites Flugverbot des Typs verhängt und erst Ende 2020 wieder aufgehoben. Zuletzt gab es auch Probleme bei anderen Typen. Ein technisches Gebrechen führte zu vielen Verletzten in einem Dreamliner in Australien, eine Tripple 7 hat beim Start in San Francisco. Am Montag berichtet die BBC vom Suzid eines ehemaligen Boeing-Mitarbeiters, der als Whistleblower bekannt war.