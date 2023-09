Lampedusa ruft den Notstand aus

Die süditalienische Insel Lampedusa versinkt im Chaos. Seit Montag sind rund 9.000 Migranten auf der Insel gelandet, das ist fast ein Drittel mehr als die Gesamtzahl der Einwohner. Der Stadtrat der Mittelmeerinsel hat am Mittwochabend den Notstand ausgerufen. Der Bürgermeister fordert mehr Unterstützung und die sofortige Verlegung der Migranten nach Sizilien und aufs italienische Festland. Über 6.000 Personen befinden sich derzeit in der vom Roten Kreuz verwalteten Flüchtlingseinrichtung, die eigentlich für maximal 400 Personen ausgelegt wäre. Bei der Verteilung von Lebensmitteln kam es am Mittwochabend zu chaotischen Zuständen. "Die Situation ist außer Kontrolle", klagen Sicherheitsbeamten.