Lage im Süden Österreichs weiterhin angespannt

Das viele Wasser der vergangenen Tage macht das Erdreich sehr instabil. Drohende Hangrutschungen sind in Kärnten und in der Steiermark in den kommenden Tagen das größte Problem. Der Kärntner Landeshauptmann richtet auch einen Apell an den Bund. "Länder und Gemeinden würden in Zukunft derartige Katastrophen nicht alleine stemmen können", so Kaiser.