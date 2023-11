KV-Verhandlungen gescheitert: Metaller weiten Streik aus

Wien wächst weiter

Erst kürzlich hat die Bundeshauptstadt Wien die zwei Millionen Einwohnergrenze überschritten. In den kommenden Jahren wird der Bevölkerungsstand weiter zunehmen, vergleichsweise aber moderat. Laut Prognosen soll Wien bis 2053 um rund 300.000 Personen wachsen. Zwar werden für die kommenden Jahren weiterhin Zuwanderungsgewinne von im Ausland geborenen Personen prophezeit, sie fallen laut der Annahme der MA 23 aber geringer aus. Der Anteil der im Ausland geborenen Wienerinnen und Wiener steigt gegenüber 2023 bis zum Jahr 2053 aber weiter an, von 39,3 auf 44,2 Prozent. Die - übrigens bereits seit 2004 verzeichnete - positive Geburtenbilanz wird ebenfalls ihren Anteil am Wachstum leisten. In der Innenstadt und in der Josefstadt wird die Bevölkerung schrumpfen, in den Flächenbezirken hingegen deutlich wachsen.

