Kurz-Prozess: Schmid distanziert sich von Ex-Kanzler

16-Jähriger nach Terrorverdacht festgenommen

Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und DSN-Direktor und Projektleiter Omar Haijawi-Pirchner verkündeten, dürfte in den vergangenen Tagen erneut ein islamistischer Anschlag in Österreich verhindert worden sein. Im Fokus: eine Synagoge. In Wien, aber möglicherweise auch im Ausland. Dies ist derzeit noch unklar. Klar ist: Ein erst 16-Jähriger aus der Nähe von Steyr soll die konkreten Terrorpläne geschmiedet haben. Es kam offenbar zu mehreren Hausdurchsuchungen in Oberösterreich. Der Verdächtige, der in OÖ geboren wurde, aber türkische Wurzeln hat, fällt damit in eine Zielgruppe, die laut Staatsschützern immer stärker in den Fokus der Ermittlungen rückt: junge Burschen, die sich im Internet radikalisieren.