ÖVP erleidet starke Verluste nach Wahl in Tirol

KURIER NEWSFLASH mit Wahlergebnissen aus Tirol und Italien. In Tirol verliert die ÖVP stark, bleibt jedoch an erster Stelle. In Italien gewinnt die post-faschistische rechtsaußen Partei Fratelli d'Italia mit Giorgia Meloni.