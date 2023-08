KURIER Newsflash vom 09.08.2023

Fl√ľchtlingstrag√∂die vor Lampedusa

Vor der italienischen Insel Lampedusa hat sich neuerlich ein Schiffsungl√ľck zugetragen. Das Boot war in Sfax (Tunesien) in See gestochen und w√§hrend der Fahrt gekentert. Mindestens 41 Migranten sind dabei ertrunken, vier konnten gerettet werden.Die Drei M√§nner und eine Frau, wurden von einem maltesischen Frachtschiff aufgenommen.