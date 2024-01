Sorge vor Eskalation in gesamter Nahost-Region

Oppenheimer räumt bei Golden Globes ab

Bei den 81. Golden Globes in Beverly Hills räumte Oppenheimer in den wichtigsten Kategorien ab. Der neu eingeführte Blockbuster-Award ging an "Barbie" und es gab eine Auszeichnung für den besten Song "What Was I Made For?" von Billie Eilish. Den Golden Globe in der Sparte Komödie/Musical gewann das Fantasy-Märchen "Poor Things". In den TV-Kategorien setzte sich die letzte Staffel von Succession in der Kategorie Drama durch, „The Bear – King ot the Kitchen“ in Comedy. Zum Neustart wurde auf jene Art Filme und Serien gesetzt, mit denen sich Hollywood gerne brüstet.