KURIER NEWSFLASH vom 05.06.2023

Ergebnisse am Parteitag vertauscht: Babler nun doch neuer SPÖ-Vorsitz, Reform der Ehrenzeichengesetze soll Aberkennung ermöglichen, Denkmal zur Erinnerung an homosexuelle NS-Opfer in Wien präsentiert.