Kriminaldienstreform mit Fokus auf Cybercrime

Neue Regeln für E-Scooter

In Wien tritt das Maßnahmenpaket rund um die Leih-E-Scooter in Kraft. Ab sofort müssen die Scooter über Blinker und Nummerntafel verfügen – die vier Betreiber sind angehalten, die technischen Voraussetzungen ab sofort zu erfüllen. Außerdem müssen die Scooter über ein akustisches Warnsignal, zwei Bremsen und einen standfesten Ständer verfügen. In Paris hat am Donnerstag der E-Scooter-Verleih geendet. In einer Befragung haben sich 89 Prozent gegen sie ausgesprochen. 15.000 Scooter werden nun aus der Stadt verbannt.