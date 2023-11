Krieg in Nahost wird immer brutaler

Extremismus im Keim ersticken

In Beisein von Innenminister Gerhard Karner und Bildungsminister Martin Polaschek wurde am Montag in St. Pölten das Präventionsprogramm „RE#Work“ vorgestellt. Das Ziel ist es in den Schulen Extremismusaufklärung zu betreiben, denn in letzter Zeit ist es häufiger zu Antisemitismus-Vorfällen gekommen. Derweil sind 60 Beamte in Österreichs Schulen unterwegs.