Krieg in Israel: Vorstoß mit Bodentruppen in den Gazastreifen

Nahost: EU einigt sich auf Erklärung

Die EU-Staaten fordern Feuerpausen und geschützte Korridore für sichere Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Die sich verschlechternde humanitäre Lage in Gaza gebe Anlass zu größter Besorgnis, heißt es in einer in Brüssel verabschiedeten Gipfelerklärung der Staats- und Regierungschefs. Widerstand gegen die Feuerpause gab es aber von Deutschland und Österreich. Außerdem haben die EU-Länder der Ukraine anhaltende Waffen- und Munitionslieferungen zugesichert. Sie betonten in den Schlussfolgerungen des Gipfels die finanzielle, wirtschaftliche, humanitäre, militärische und diplomatische Hilfe. Überschattet wurde die Einigung durch Vetodrohungen des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán und die Absage des neue slowakische Regierungschef Robert Fico, die Ukraine nicht weiter militärisch zu unterstützen.