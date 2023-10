Krieg im Nahost: Die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte

Große Schlepperbande ausgehoben

Ermittler haben Mitglieder einer international agierenden Schlepperbande ausgeforscht, wie das Bundeskriminalamt am Montag in Wien bekannt gab. So seien von August 2021 bis Mai 2022 mehrere tausend Menschen durch Österreich geschleust worden. Die Bande agierte dabei äußerst professionell und sei wie eine Firma aufgebaut gewesen. Es ist den Ermittlern gelungen, mehr als 1.000 Delikte zu klären und insgesamt 33 Mitglieder der Schlepperorganisation auszuforschen. Laut Polizei handelt es sich um Personen mit syrischer, bulgarischer oder österreichischer Staatsbürgerschaft.