Kocher rudert zurück, SPÖ teilt aus und Vladmir ist tot

Wladimir, Europas älterster Orang-Utan, ist im Tiergarten Schönbrunn gestorben.

In ihrer natürlichen Heimat sind diese Menschenaffen bedroht und befinden sich deshalb gezielt in Zoos zur Arterhaltung. Wladimirr ist fast 50 Jahre alt geworden, ein selten hohes Alter, sagen seine Tierärzte, das nur mit bester Betreuung möglich ist. Und offenbar mehr noch: Wladimir ist letzten Juni noch einmal Vater geworden. „Kendari“ wird das Andenken an ihren Papa hochalten. Ob sie ihn auch zum Opa machen wird, entscheiden aber die Hüter des Erhaltungszuchtprogramms.