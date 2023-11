Klimaproteste eskalieren

Oppostion zerpflückt Budget von Finanzminister

Die Opposition übt vor der Budget-Woche im Nationalrat Kritik am Haushaltsentwurf von Finanzminister Magnus Brunner. Zukunftsvergessen sei das Budget, sagen die NEOS. Die FPÖ meint, Österreich fahre finanziell komplett gegen die Wand. Die Bundesregierung denke nicht an Sparen, der Ausgabenhahn bleibe weiter aufgedreht, als gäbe es kein Morgen, so Hafenecker. Laut SPÖ gipfle die schlechteste Inflationsbekämpfung Westeuropas nunmehr in einem wirklich dramatischen Budget nach dem Motto: „Nach uns die Sintflut!“ Ab Dienstag wird das Budget im Nationalrat diskutiert.