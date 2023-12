Klimaaktivisten "Letzte Generation" – eine kriminelle Vereinigung?

KIimagipfel mit Klimawandel-Leugnern?

Die Weltklimakonferenz in Dubai stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Sultan Al Jaber ist als Gastgeber umstritten, weil er einen Öl-Konzern leitet. Kürzlich soll er außerdem behauptet haben, laut „Wissenschaft“ brauche es gar keinen Stopp von Öl- und Gasförderungen. Al Jaber fühlt sich falsch verstanden und setzt dem jetzt entgegen und sagt: "Wir sind hier, weil wir sehr an die Wissenschaft glauben und sie respektieren. 43 Prozent der Emissionen müssen bis 2030 reduziert werden." In Dubai wird derzeit heftig um den weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas debattiert – es ist das meist umstrittene Thema. Die Emirate und mehrere andere Länder wollen weiter auf fossile Energien setzen und Technologien wie die CO₂-Speicherung nutzen.