Klima-Aktivistin Thunberg nutzt Klimademo für Israel-Kritik

Mit einem traditionellen schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals sagte Greta Thunberg am Sonntag in Amsterdam: "Als Klimabewegung müssen wir auf jene hören, die unterdrückt sind und die für den Frieden und Gerechtigkeit kämpfen." Ein Mann sprang vor laufenden Kameras auf die Bühne und rief, er sei für eine Klimademonstration gekommen, nicht, um politische Ansichten zu hören. Der Mann wurde durch Sicherheitskräfte von der Bühne entfernt – Greta Thunberg versuchte zu beruhigen. Es ist nicht der erste Skandal um die Klimaaktivistin: Nach einer ähnlichen Aktion im vergangenen Monat wurde sie dafür kritisiert, dass sie die israelischen Opfer des Massakers der Hamas vom 7. Oktober mit rund 1.200 Toten nicht gesondert erwähnt hatte. Fridays For Future Austria hatten sich bereits vor über zwei Wochen nach israelfeindlichen Aussagen auf dem internationalen Instagram-Account der Bewegung klar gegen Antisemitismus ausgesprochen. Einzelpersonen oder einzelne Accounts könnten nicht für die gesamte Bewegung sprechen.