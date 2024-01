Kanzler präsentiert in Wels Österreich-Plan

Wie sieht der Plan für Österreich aus, den Bundeskanzler Karl Nehammer heute in der Messehalle Wels vor rund 1.500 Zuhörern präsentieret: Verschärfungen bei Integration und Sozialleistungen und die Förderung von "Leistungsträgern" und "österreichischer Identität" stehen im Zentrum. Sozialhilfebezieher will er zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten. Dem Kanzler hweben zudem eine Kulturakademie und ein neues Nationalstadion vor. Beim Klimaschutz will er auf "Hausverstand" setzen und bleibt seiner Erzählung vom "Autoland" Österreich treu. Für Familien soll es Erleichertungen am Weg zum Eigenheim geben. Auch wenn sich einige Wahlzuckerl in seinem Programm finden, will Kanzler Nehammer die heutige Veranstaltung nicht als Wahlkampfauftakt verstehen, sondern als eine Art Regierungsprogramm bis 2030.