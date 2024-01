Kann Trump bei Republikaner-Vorwahl noch gestoppt werden?

Bauernproteste in Deutschland

Die Proteste der Bauern in Deutschland erreichten am Montag ihren Höhepunkt. Zigtausende Landwirte mit Traktoren und anderen Fahrzeugen haben sich rund um das Regierungsviertel in Berlin versammelt, um gegen die Einsparungen der Ampel-Koalition zu demonstrieren. Diese will im Haushaltsplan 2024 Subventionen für Landwirte streichen. Betroffen waren etwa Agrardiesel und die KfZ-Steuer. Für die Bauern so nicht hinnehmbar.