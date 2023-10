Israel: Gedenken und Demonstration in Wien

Am Wiener Ballhausplatz ist Mittwochabend der Opfer des Hamas-Terrors gedacht worden. Zu dem Gedenken hatte die israelitische Kultusgemeinde aufgerufen. Nur einen halben Kilometer Luftlinie entfernt versammelten sich am Stephansplatz trotz Verbots einige hundert Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration. Die Stimmung dort war sehr aufgeheizt, die Demonstranten schrien lauthals Parolen. Es gab mehr als 300 Anzeigen, der Großteil wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, so die Bilanz der Polizei. Festnahmen gab es keine.