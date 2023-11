Israel-Gaza-Krieg: Waffenstillstand rückt näher

Prozess um Mord vor Copyshop

Ein 35jähriger muss sich seit Dienstag am Wiener Straflandesgericht wegen Mordes verantworten. Der Iraner soll einen Landsmann im Zuge eines missglückten Geldgeschäfts in die Brust geschossen haben, der 38jährige überlebte dies nicht. Aus Notwehr sei der Schuss abgegeben worden sein, so die Verteidigung. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann 10 bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Die Verhandlung wird am 12. Dezember fortgesetzt.

