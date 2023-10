Israel: Einer der vermissten Österreicher ist tot

Israel hat in der Nacht auf Mittwoch seine Angriffe im Gazastreifen unvermindert fortgesetzt – nach Hamas-Angaben sind mindestens 30 Menschen getötet und hunderte Menschen verletzt worden. Während sich Israel nun offenbar auf eine Bodenoffensive vorbereitet, hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden die Grausamkeit der Hamas-Attacken geschildert. Das Heer wollte heute mit der Evakuierung aus Israel beginnen, durch einen Defekt bliebt die Maschine am Boden. Sobald sie wieder einsatzbereit ist, werden Österreicher an vorerst fünf Einsatztagen aus Israel geholt.