Inzestfall Amstetten: Josef Fritzl wird in Normalvollzug überstellt

Zum ersten Mal seit 15 Jahren, dass der zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte 88-Jährige in der Öffentlichkeit zu sehen war. Der im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilte und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesene Josef Fritzl ist am Donnerstag bedingt aus dem Maßnahmenvollzug entlassen worden. Vorangegangen war eine nicht öffentliche, aber von Medieninteresse begleitete Anhörung durch einen Dreiersenat am Landesgericht Krems. Die Staatsanwaltschaft hat keine Erklärung abgegeben – sie hätte die Möglichkeit binnen drei Tagen Beschwerde gegen das Urteil einzulegen. Wagner geht davon aber nicht aus. Bedingt ist die Entlassung in den Normalvollzug auf 10 Jahre.