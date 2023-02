Internationale Erdbebenhilfe, nationale Klimaschutzhilfe und zu viel Wirtschaftshilfe

Zeit ist jetzt der wichtigste Faktor fĂŒr die vermutlich noch hunderten VerschĂŒtteten, die teilweise per Handyvideo auf sich aufmerksam machen. Probleme bereiten den Helfern neben hunderten Nachbeben auch die schlechte Infrastruktur vor Ort, EiseskĂ€lte und stĂŒrmischer Wind. Unter den mehr als 5.000 bisher gezĂ€hlten Toten sind zwei Opfer aus Österreich, das bestĂ€tigt das Außenministerium. Noch eine unfassbare Zahl: 23 Millionen Menschen, zweieinhalb Mal so viele wie in Österreich leben, sind laut Weltgesundheitsorganisation WHO unmittelbar von den Beben betroffen.