Inferno im Paradies: Feuer auf Hawaii

Österreichs Badeseen verunreinigt

Die Umweltorganisation Greenpeace hat sieben heimische Badeseen untersucht und dabei 15 verschiedene Arten von Mikroplastik entdeckt. Die Alte Donau schnitt am schlechtesten ab. Die niedrigsten Konzentrationen gab es in den Proben vom Attersee und Lunzer See. Greenpeace fordert von der Bundesregierung verbindliche Plastik-Reduktionsmaßnahmen in Österreich und pocht auf ein starkes globales Plastikabkommen.