Infektionsrekord VS Impflicht-Aussetzung

Just am Tag der höchsten je gemessenen Infektionen in Österreich - 47795 um genau zu sein - verkĂŒnden Neo-Gesundheitsminister Rauch und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler die Aussetzung der Impfpflicht.

Mittags treffen sich der österreichische Bundeskanzler Nehammer und der polnische MinisterprĂ€sident Mateusz Morawiecki zu einem ArbeitsgesprĂ€ch in Wien. Am GesprĂ€chsplan: Die Ukraine, Sanktionen, FlĂŒchtlinge, die EU-Außengrenzen und der Wiederaufbau des Landes.

Die besprochenen Sanktionen treffen Russlands Wirtschaft hart: Konzerne wie VW, Microsoft, McDonalds oder auch Netflix ziehen sich aus dem flĂ€chenmĂ€ĂŸig grĂ¶ĂŸten Land der Erde zurĂŒck, die Staatspleite steht im Raum.