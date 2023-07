Wir wĂĽrden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfĂĽr keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

KURIER Newsflash vom 18.07.2023

Hunderte protestieren in Israel bei "Tag des Widerstands"

Am Dienstag hat in Israel ein weiterer Protest gegen die geplante Justizreform begonnen. In Tel Aviv versammelten sich Demonstranten, im Norden wurde eine Autobahn blockiert.