Houthi-Miliz droht nach US-Angriffen mit Vergeltung

Die USA und Großbritannien haben mit der Unterstützung Verbündeter in der Nacht auf Freitag "erfolgreich" Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Die Angriffe erfolgten in mehreren Phasen, laut BBC auf insgesamt 60 Ziele an 16 unterschiedlichen Orten. Der Militärschlag sei eine "direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi" auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, so US-Präsident Joe Biden. Etwa zwölf Prozent des Welthandels laufen über das Rote Meer. Aufgrund der Angriffe der Houthis sind Schiffe gewungen, einen Umweg von tausenden Kilometern über das südafrikanische "Kap der guten Hoffnung" zu nehmen. Der Militärschlag gegen die Rebellen in der vergangenen Nacht erfolgte im Einklang mit der UN-Charta. Die Houthis drohen mit Vergeltung, der Iran und Russland verurteilen die Angriffe. Russland hat eine Sondersitzung im UN-Sicherheitsrat beantragt.