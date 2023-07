Hitzewelle überrollt Europa 

Mordprozess in Wien: Angeklagter wurde zu 20 Jahren Haft verurteil

Ein 36-Jähriger Mann, der am 23. Februar 2022 in Wien-Favoriten den neuen Freund seiner Ehefrau mit sechs Schüssen aus einer Faustfeuerwaffe getötet hatte, ist am Freitag am Wiener Landesgericht wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.