Grünes Licht für Hilfslieferungen in den Gaza-Streifen

Seit Tagen warten Lkws mit Hilfsgütern für die Palästinenser im Gaza-Streifen in Ägypten auf die Einreise. Jetzt gibt es offenbar grünes Licht: Die erwarteten Hilfslieferungen werden nach Angaben Ägyptens und der USA über den Grenzübergang Rafah in den von Israel abgeriegelten Küstenstreifen gelangen können. Von israelischem Territorium würden aber keine Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gaza-Streifen starten, bis die dort herrschende Hamas all ihre rund 200 aus Israel verschleppten Geiseln freigelassen habe.