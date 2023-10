Großangriff auf Israel: Drei Österreicher von Hamas entführt

Hollywood: Drehbuchautoren beenden Streik

Die Hollywood-Autoren haben einen endgültigen Schlussstrich unter ihren fast fünf Monate langen Arbeitskampf gezogen. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 99 Prozent nahmen die Drehbuchschreiber einen neuen Tarifvertrag mit den großen Filmstudios an. Der Betrieb in Hollywood ist aber weiter lahmgelegt. Die rund 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler fordern ebenfalls bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von KI in der Branche.