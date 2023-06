Größtes NATO-Luftwaffenmanöver will Moskau nicht provozieren

Klingt jetzt ganz danach, als ob man Moskau warnen möchte, nach der Ukraine ein NATO-Mitglied ins Visier zu nehmen.

Dabei wird die „Air Defender“, so der Name der Übung von 25 Bündnispartnern, schon seit 2018, also lange vor Kriegsbeginn in der Ukraine vorbereitet. Jetzt ist Stärke zeigen und gleichzeitig deeskalieren angesagt.