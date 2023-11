Gaza: Israel präsentiert angeblichen Tunnelschacht

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein Tunnelsystem der Hamas unter der Al-Schifa-Klinik gefunden. Dort sollen eine große Menge an Waffen sichergestellt worden.Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte in einem Interview, dass in den Tunneln auch Hinweise auf von der Hamas entführte Geiseln gefunden wurden. Demnach könnten dort mehrere Entführte festgehalten worden sein, was auch der Grund für die Armee gewesen sei, das Krankenhaus Mitte der Woche zu stürmen. Unterdessen wurden die Leichen von zwei Geiseln gefunden. Die Lage der Zivilbevölkerung im Küstenstreifen wird immer prekärer. In einem Krankhaus im Norden liegen Verletzte dicht aneinander gereiht am Boden, unter ihnen zahlreiche Kinder. Am Donnerstag begann ein Marsch hunderter Angehöriger israelischer Geiseln von Tel Aviv nach Jerusalem. Viele Teilnehmer halten die Fotos ihrer Liebsten in den Händen. Die Protestierenden wollen vor das Haus von Benjamin Netanjahu ziehen, dem sie vorwerfen, zu wenig für die Befreiung der Geiseln zu tun.